Полизала и забеременела. Чёрное мороженое снижает эффект контрацептивов

Входящий в состав модного лакомства активированный уголь минимизирует действие противозачаточных таблеток.

Гастрономический супертренд в виде чёрного мороженого, которое так полюбилось звёздам "Инстаграма", может быть опасен для здоровья. Исследования показали, что в состав фотогеничного лакомства входит активированный уголь, который, по сути, является детоксикационным препаратом. Он в свою очередь плохо сочетается с другими медикаментами, особенно с теми, которые имеют накопительный эффект, сообщают "Дни.ру".

Elsolatasraszerelem #blackicecream Публикация от Barbara Patka (@barbipatka) Июл 14 2017 в 7:23 PDT

Об особой опасности чёрного мороженого предупреждают и врачи-гинекологи. По словам специалистов, активированный уголь снижает эффективность комбинированных оральных контрацептивов, что в свою очередь может привести к нежелательной беременности.

— Любительницам чёрного лакомства не стоит рассчитывать на максимальный эффект от оральных контрацептивов. Если вы действительно беспокоитесь из-за этого, лучше использовать презерватив, — рекомендует американский гинеколог Алиса Двек.