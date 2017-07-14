Полизала и забеременела. Чёрное мороженое снижает эффект контрацептивов

Гастрономический супертренд в виде чёрного мороженого, которое так полюбилось звёздам "Инстаграма", может быть опасен для здоровья. Исследования показали, что в состав фотогеничного лакомства входит активированный уголь, который, по сути, является детоксикационным препаратом. Он в свою очередь плохо сочетается с другими медикаментами, особенно с теми, которые имеют накопительный эффект, сообщают "Дни.ру".
Об особой опасности чёрного мороженого предупреждают и врачи-гинекологи. По словам специалистов, активированный уголь снижает эффективность комбинированных оральных контрацептивов, что в свою очередь может привести к нежелательной беременности.
#Repost @irukava (@get_repost) ・・・ Сегодня попробовала чёрное мороженое Интересный сладко-солёный вкус и весёлые воспоминания. Чёрный гамбургер уже мейнстрим, дорогу необычному лакомству. Мне понравилось, эксперимент удался. А цвет ❤️, все как мы любим #черноемороженое #blackicecream #чёрноемороженое #1кофейная
— Любительницам чёрного лакомства не стоит рассчитывать на максимальный эффект от оральных контрацептивов. Если вы действительно беспокоитесь из-за этого, лучше использовать презерватив, — рекомендует американский гинеколог Алиса Двек.
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