Британца посадили на пять лет за поддержку ополченцев Донбасса

Подданный Соединённого Королевства Бенджамин Стимсон служил в составе ополчения ДНР и ЛНР.

Суд в Манчестере приговорил к пяти годам и четырём месяцам тюремного заключения гражданина Британии Бенджамина Стимсона, воевавшего в Донбассе. Изначально мужчине грозил срок в восемь лет, но ему удалось сократить его признанием вины.

Как сообщает Би-би-си, мужчину обвинили в террористической деятельности в связи с конфликтом в Донбассе. Утверждалось, что Стимсон намеревался "совершить акты терроризма путём вступления в ряды ополчения, противостоящего властям Украины, и службы в качестве бойца ополчения", но суд не нашёл доказательств его участия в боевых действиях. Британец отвечал на обвинения словами, что был обычным водителем скорой помощи и ни в кого не стрелял. Он также пролежал несколько недель в больнице, так как имел проблемы с желудком.

Адвокат Стимсона указал и на то, что тот оказался в Донбассе только в конце лета 2015, когда активная фаза боевых действий завершилась.

Ранее Лайф писал, что 41-летний Стимсон провёл в Донбассе несколько месяцев, после чего в интервью Би-би-си заявил, что гордится своим поступком. Британец признался, что хотел бы российское гражданство.