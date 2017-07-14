Ведущая CNN пожаловалась, что устала от новостей про "связи Трампа с Россией"

Элисин Камерота выразила радость в связи с тем, что у неё всегда есть возможность обсудить с исполнительным продюсером необходимость выпускать или не выпускать в эфир какой-то материал.

Ведущая CNN Элисин Камерота пожаловалась на то, что устала от непрекращающегося освещения в СМИ вопроса о "связях" избирательной кампании Дональда Трампа с Россией, а также "вмешательства" Москвы в американские выборы.

— Я слышу вашу усталость от таких новостей и разделяю её, — заявила ведущая телепрограммы New Day в эфире радиопрограммы Bernie and Sid Show, отметив, что по утрам "молится о других новостях, которые способны затмить материалы, связанные с Россией".

Напомним, в адрес России со стороны США неоднократно звучали обвинения в попытке "повлиять" на американские выборы, при этом Вашингтон не представил никаких доказательств своих утверждений. CNN также регулярно затрагивает данную тему в своих сюжетах, из-за чего президент США обвинил телеканал в распространении фейковых новостей.