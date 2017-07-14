Клюшки Трампа ушли с молотка по более низкой цене, чем ожидали организаторы

Оценочная стоимость инвентаря составляла 30 тысяч долларов, однако проданы они были дешевле — за 29,7 тысячи.

В США был продан с аукциона набор клюшек для гольфа, который ранее принадлежал американскому президенту Дональду Трампу. Как сообщает портал "Утро.ру", спортивный инвентарь ушёл с молотка за 29,7 тысячи долларов.

Примечательно, что их оценочная стоимость была немного выше: по оценкам специалистов, продавец должен был выручить за клюшки не менее 30 тысяч долларов. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

Ранее клюшки принадлежали Эндрю Ломбардо, который более 10 лет назад всего лишь подносил спортивные снаряды будущему президенту на поле в Бедминстере.