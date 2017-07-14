В Ницце проходит торжественная церемония в память о жертвах теракта

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В Ницце проходит торжественная церемония в память о жертвах теракта

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Эммануэль Макрон почтил память жертв теракта, произошедшего год назад в Ницце. Фото: ©REUTERS/Eric Gaillard

Ровно год назад террорист направил свой грузовик на людей, прогуливавшихся по Английской набережной. Атака унесла жизнь 86 человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон, его предшественники Франсуа Олланд и Николя Саркози на траурных мероприятиях в Ницце почтили память погибших при теракте на Английской набережной, сообщает AP.

Напомним, в ходе нападения террориста 14 июля 2016 года в День взятия Бастилии погибло 86 человек.

В память о жертвах нападения и пострадавших на набережной выложили слова национального девиза Французской Республики — "Свобода, равенство, братство".

Через некоторое время на Английской набережной в память о жертвах оркестр Ниццы исполнит несколько произведений, и ровно в 22:34 по местному времени (время нападения) будет объявлена минута молчания, а в ночное небо будет направлено ровно 86 лазерных лучей.

Также в церемонии примут участие филармонический оркестр и французские актёры, проживающие в Ницце.

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