В Ницце проходит торжественная церемония в память о жертвах теракта

Ровно год назад террорист направил свой грузовик на людей, прогуливавшихся по Английской набережной. Атака унесла жизнь 86 человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон, его предшественники Франсуа Олланд и Николя Саркози на траурных мероприятиях в Ницце почтили память погибших при теракте на Английской набережной, сообщает AP.

Напомним, в ходе нападения террориста 14 июля 2016 года в День взятия Бастилии погибло 86 человек.

В память о жертвах нападения и пострадавших на набережной выложили слова национального девиза Французской Республики — "Свобода, равенство, братство".

#NiceAttentat - Émotion avec des enfants victimes de l'attentat déposant les dernières plaques du message :



"LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITE" pic.twitter.com/RNyiYyUKrk — Remy Buisine (@RemyBuisine) 14 июля 2017 г.

Через некоторое время на Английской набережной в память о жертвах оркестр Ниццы исполнит несколько произведений, и ровно в 22:34 по местному времени (время нападения) будет объявлена минута молчания, а в ночное небо будет направлено ровно 86 лазерных лучей.

Также в церемонии примут участие филармонический оркестр и французские актёры, проживающие в Ницце.