Во Флориде карстовая воронка разрушила два дома и поглотила лодку

В американской Флориде карстовая воронка, размер которой изначально не превышал объём небольшого бассейна, начала расти, разрушила два дома и поглотила лодку.

Увеличение размеров отверстия вынудило власти поселения в округе Паско начать эвакуацию жителей еще десятка домов.

Florida sinkhole swallows a boat and two homes; residents evacuated from 10 other homes in neighborhood. https://t.co/Ltce083iAV — AP South U.S. Region (@APSouthRegion) 14 июля 2017 г.

О пострадавших в результате обрушений не сообщается.