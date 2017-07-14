Во Флориде карстовая воронка разрушила два дома и поглотила лодку

В американской Флориде карстовая воронка, размер которой изначально не превышал объём небольшого бассейна, начала расти, разрушила два дома и поглотила лодку.
#BREAKING: video shows second home falling into #sinkhole in Land O' Lakes Florida. pic.twitter.com/L5xRJXdsX9— Sean O'Reilly (@SeanWFTS) 14 июля 2017 г.
Увеличение размеров отверстия вынудило власти поселения в округе Паско начать эвакуацию жителей еще десятка домов.
Florida sinkhole swallows a boat and two homes; residents evacuated from 10 other homes in neighborhood. https://t.co/Ltce083iAV— AP South U.S. Region (@APSouthRegion) 14 июля 2017 г.
О пострадавших в результате обрушений не сообщается.
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