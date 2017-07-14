Во Флориде карстовая воронка разрушила два дома и поглотила лодку

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Во Флориде карстовая воронка разрушила два дома и поглотила лодку

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В американской Флориде карстовая воронка, размер которой изначально не превышал объём небольшого бассейна, начала расти, разрушила два дома и поглотила лодку.

Увеличение размеров отверстия вынудило власти поселения в округе Паско начать эвакуацию жителей еще десятка домов.

О пострадавших в результате обрушений не сообщается.

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