Эксперты США рассказали о производстве Пхеньяном плутония для ядерного оружия

Данные исследователей основываются на спутниковых данных и тепловизионных изображениях.

КНДР, возможно, переработала больше плутония, чем считалось ранее, что может быть использовано для увеличения запасов ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

По данным доклада, радиохимическая лаборатория Северной Кореи работала периодически, а в период с сентября 2016 года по июнь 2017 года по меньшей мере два раза занималась переработкой ядерного топлива для производства плутония. Эти данные основываются на спутниковых данных и тепловизионных изображениях.

Отмечается, что тепловая активность на установке по обогащению урана в Йонбёне была заметно увеличена.

— Непонятно, стало ли это результатом работы центрифуги или технического обслуживания. Операции с центрифугами приведут к увеличению запасов обогащённого урана Северной Кореи. Но, основываясь только на изображениях, нельзя сделать вывод о том, производит ли установка низкий или высокообогащённый уран, — говорится в документах.

Как ранее сообщал Лайф, Пхеньян к настоящему времени провёл в общей сложности пять подземных ядерных испытаний. Все они прошли на полигоне Пхунгери в уезде Кильчжу провинции Северный Хамгён недалеко от границ с Россией и Китаем.