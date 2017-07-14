СМИ: Наблюдательный пункт СЦКК попал под обстрел ВСУ в Донбассе

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СМИ: Наблюдательный пункт СЦКК попал под обстрел ВСУ в Донбассе

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Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

По предварительной информации, огонь вёлся из танковых орудий и миномётов, пострадавших нет.

Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное на юге ДНР попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

— В 19:55 украинская сторона начала обстрел населённых пунктов на юге республики. Под обстрел попал и наблюдательный пункт СЦКК в Безыменном. Снаряды рвались в нескольких десятках метров. Из соображений безопасности наблюдатели были эвакуированы в бомбоубежище, — сказал собеседник агентства.

В настоящее время уточняется характер повреждений.

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