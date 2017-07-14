Honda отзывает более двух миллионов авто из-за опасности возгорания аккумулятора

К настоящему моменту информации о пострадавших в результате такого инцидента нет.

Honda Motor отзывает около 2,1 миллиона автомобилей по всему миру из-за опасности возгорания датчика аккумулятора, сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идёт о 1,15 миллиона машин в США, выпущенных в период 2013–2016 гг, а также примерно о миллионе автомобилях в других странах. Производитель намерен заменить датчик аккумулятора, который и может становиться причиной воспламенения.

Как отмечается, были получены сообщения о четырёх возгораниях в США и по крайней мере об одном возгорании в Канаде. Согласно информации, к настоящему моменту данных о пострадавших в результате таких инцидентов нет.