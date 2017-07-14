В Турции уволили ещё семь тысяч госслужащих, причастных к попытке переворота

Попытка госпереворота произошла в ночь на 16 июля 2016 года. В её организации власти страны обвиняют Фетхуллаха Гюлена и его организацию ФЕТО.

Спустя год после попытки переворота в Турции новым постановлением правительства уволены около семи тысяч госслужащих. Документ опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Среди уволенных — 2303 сотрудника сил безопасности, 1486 — МВД, 546 военнослужащих, 789 сотрудников Минздрава, 551 — управления по делам религии, 418 — Минюста, 102 — Минобразования, 45 — МИД.

Как говорится в документе, они причастны "к группам, организациям или структурам, признанным террористическими или ведущими деятельность против национальной безопасности".

Также несколько десятков человек этим постановлением были восстановлены на госслужбе.

Напомним, попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Погибло более 240 человек, более двух тысяч человек были ранены. В организации попытки госпереворота власти страны обвиняют оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организацию ФЕТО. Сам Гюлен в настоящее время находится в США.