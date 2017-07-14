Гюлен назвал попытку госпереворота в Турции "омерзительной"

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Гюлен назвал попытку госпереворота в Турции "омерзительной"

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Фетхуллах Гюлен Фото: © REUTERS/Selahattin Sevi

Проповедник вновь отверг обвинения в свой адрес и назвал их "бездоказательной и политически мотивированной клеветой".

Проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции неоднократно обвиняли в организации попытки госпереворота в стране в прошлом году, назвал произошедшее омерзительным путчем.

— Я вновь осуждаю омерзительный путч и его исполнителей, — приводит AFP слова Гюлена.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года часть турецких военнослужащих предприняла попытку военного переворота в стране, тогда погибло более 240 человек. По данным СМИ, Гюлен входит в число 130 человек, которых Турция в связи с подозрениями в причастности к июльским событиям намерена лишить гражданства.

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