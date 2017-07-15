Экс-советник главы США опроверг данные о сговоре предвыборного штаба Трампа с РФ

По словам Капуто, сотрудники штаба были слишком заняты и не могли общаться с представителями других стран из-за нехватки времени.

Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Капуто опроверг информацию о том, что сотрудники предвыборного штаба республиканца в ходе избирательной кампании якобы находились в сговоре с представителями России. Об этом сообщает CNN.

— Сама идея, что кто-то в кампании мог совершить предательство или же имел ресурсы для этого, просто смешна, — заявил Капуто.

По его словам, сотрудники штаба были слишком заняты и у них попросту не оставалось времени, чтобы согласовывать свои действия с представителями других государств.

Ранее адвокат Капуто заявил, что его клиент согласился выступить перед членами спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса в связи с расследованием утверждений о вмешательстве РФ в американские выборы.