В Айове быка вызволили из "плена" шины

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В Айове быка вызволили из "плена" шины

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Непонятно, как у животного получилось попасть в такую ситуацию, его пришлось вытаскивать нескольким очевидцам.

Видео с застрявшим быком было сделано на ранчо в городе Хартли, штат Айова. Большая шина оказалась как раз между лапами животного, и быку пришлось просто стоять и ждать помощи.

— Не знаю, как он это сделал, и не знаю, как это снять, — комментирует автор видео.

Чтобы освободить животное, два человека связали его и протянули шину через его задние ноги, отмечается, что сейчас бык в порядке.

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