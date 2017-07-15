В Айове быка вызволили из "плена" шины

Непонятно, как у животного получилось попасть в такую ситуацию, его пришлось вытаскивать нескольким очевидцам.

Видео с застрявшим быком было сделано на ранчо в городе Хартли, штат Айова. Большая шина оказалась как раз между лапами животного, и быку пришлось просто стоять и ждать помощи.

— Не знаю, как он это сделал, и не знаю, как это снять, — комментирует автор видео.

Чтобы освободить животное, два человека связали его и протянули шину через его задние ноги, отмечается, что сейчас бык в порядке.