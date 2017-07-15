Радостный Клинтон на фото со статуями Бушей напомнил американцам героя ситкома

Также экс-президента в Сети сравнили с пресс-секретарем Белого дома, который "прятался от журналистов в кустах".

Экс-президент США Билл Клинтон накануне посетил библиотеку Джорджа Буша-младшего в Далласе и не упустил возможности сфотографироваться рядом со статуями своего предшественника — Джорджа Буша-старшего — и преемника.

Фотография радостно выглядывающего из-за фигур Клинтона вызвала в СМИ и среди пользователей соцсетей самую живую реакцию.

— Билл Клинтон локтями пробивает себе путь между отцом и сыном!, — прокомментировали снимок в WTOL.

Кроме того, многие вспомнили материал WP после увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР, когда пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер "прятался от прессы в кустах". (Фамилия экс-президентов Bush в английском языке также имеет значение "куст").

— Притворяется Шоном Спайсером, выглядывающим из-за Бушей, — прокомментировала фото пользовательница.

Pretending to be Sean Spicer peeking out of the Bushes. — Jessica Wilson (@gouffre28) 14 июля 2017 г.

— Биллу Клинтону нужно написать мемуары под названием "Моя жизнь между Бушами", — пишет D.A.Powell.

Bill Clinton should write a memoir called "My Life Between the Bushes" https://t.co/HWz8SiqUQc — D. A. Powell (@Powell_DA) 14 июля 2017 г.

Brooke Rogers решила, что кадру самое место в эпизоде популярного научного-фантастического сериала.

— "Очень странные дела", 2й сезон, — сказала пользовательница.

— Почему Билл Клинтон всегда выглядит, как персонаж ситкома с какой-нибудь фирменной фразой наготове?, — написал пользователь.