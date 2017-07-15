Весенний призыв завершился в Российской армии

Количество уклонистов в этом году снизилось до 0,2% от всех вызывавшихся, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Весенний призыв граждан на военную службу завершился в России. Как сообщает Министерство обороны РФ, всего в ряды Российской армии призвали около 142 тысяч человек.

В Вооружённые силы России, другие войска, воинские формирования и органы направлено 142 тысяч человек, — Минобороны РФ Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

По данным ведомства, почти каждый пятый новобранец имел высшее образование. Каждому из них был предоставлен выбор: служба по призыву — один год или служба по контракту — два года. Наиболее талантливым предлагалось пройти службу в научных ротах. Всего в данные подразделения было направлено 356 молодых людей.

Отмечается, что спортивные роты пополнили 199 человек. При этом для попадания туда новобранец должен быть как минимум кандидатом в сборную России по олимпийским видам спорта.

Число уклонистов, по информации Минобороны, существенно уменьшилось. В настоящее время их количество не превышает 0,2% от числа всех вызывавшихся.