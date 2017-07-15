В память о жертвах теракта 86 лазерных лучей осветили небо над Ниццей

Атака произошла на Английской набережной во время празднования Дня взятия Бастилии ровно год назад.

В рамках церемонии в память о жертвах теракта в Ницце, произошедшего ровно год назад, небо над Английской набережной осветили 86 лазерных лучей — по числу погибших в этой трагедии. Также участники церемонии выпустили в небо 86 воздушных шаров.

Nice: 86 faisceaux lumineux éclairent le ciel de la Promenade des Anglais pic.twitter.com/jjXqvlJzR2 — BFMTV (@BFMTV) 14 июля 2017 г.

Hommage à Nice: lâcher de 86 ballons en mémoire des victimes pic.twitter.com/HPqITh76m5 — BFMTV (@BFMTV) 14 июля 2017 г.

В Париже память жертв атаки почтили минутой молчания.

A Paris, une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Nice pic.twitter.com/fm1MVnlnmz — BFMTV (@BFMTV) 14 июля 2017 г.

Как сообщал Лайф, вечером 14 июня, спустя год после теракта, в Ницце состоялась церемония в память о погибших. В ней приняли участие в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, его предшественники Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Теракт произошёл на Английской набережной в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии. Террорист врезался в толпу на грузовике. В результате погибло 86 человек.