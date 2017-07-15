Де Мистура планирует провести новый раунд межсирийских переговоров в сентябре

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Де Мистура планирует провести новый раунд межсирийских переговоров в сентябре

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Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Фото: © РИА Новости/Ксения Воронина

Он также подчеркнул, что в ходе "Женевы-7" "не было прорывов, но никто не покинул переговоры".

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен провести новый раунд межсирийских переговоров в начале сентября. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам седьмого раунда переговоров в Женеве.

— И я попросил делегации выработать чёткую и существенную позицию по вопросам, касающимся всех четырёх корзин. И я думаю, что мы как минимум будем стимулировать их сесть в одной комнате, — отметил Де Мистура.

Он также подчеркнул, что в ходе "Женевы-7" наблюдался прогресс, "не было прорывов, но никто не покинул переговоры". По его словам, все делегации заявляли о готовности обсуждать вопросы борьбы с терроризмом.

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