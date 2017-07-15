На востоке Москвы иномарка протаранила здание банка

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На востоке Москвы иномарка протаранила здание банка

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На Первомайской улице в Москве водитель автомобиля "Фольксваген" не справилась с управлением и въехала в здание банка.

После ДТП женщина спокойно вышла из машины, позвонила и ушла пешком, бросив на месте разбитое авто.

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