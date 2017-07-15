Самолёт с пассажирами в Нижнем Новгороде несколько раз не смог взлететь

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Самолёт с пассажирами в Нижнем Новгороде несколько раз не смог взлететь

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Фото: Кадр из видео YouTube/Антон Цветков

В настоящее время транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров рейса.

Пассажиры рейса до Анталии целый день прождали вылета в аэропорту Стригино. Вылет несколько раз откладывали, а сам самолёт турецкой авиакомпании Onur Air не мог взлететь с полосы с нескольких попыток.

— Ввиду неисправности второго двигателя воздушное судно Airbus A321 вернулось со взлётно-посадочной полосы, — сообщили Лайфу в Приволжской транспортной прокуратуре.

В этот момент на борту были 223 пассажира, из них 50 несовершеннолетних, в том числе пятеро детей. Никто не пострадал. Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров рейса.

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