Самолёт с пассажирами в Нижнем Новгороде несколько раз не смог взлететь

В настоящее время транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров рейса.

Пассажиры рейса до Анталии целый день прождали вылета в аэропорту Стригино. Вылет несколько раз откладывали, а сам самолёт турецкой авиакомпании Onur Air не мог взлететь с полосы с нескольких попыток.

— Ввиду неисправности второго двигателя воздушное судно Airbus A321 вернулось со взлётно-посадочной полосы, — сообщили Лайфу в Приволжской транспортной прокуратуре.

В этот момент на борту были 223 пассажира, из них 50 несовершеннолетних, в том числе пятеро детей. Никто не пострадал. Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров рейса.