Машина скорой сбила подростка на северо-западе Москвы

Машина скорой помощи сбила несовершеннолетнего, который пытался перебежать дорогу. Авария произошла на перекрёстке Новокуркинского шоссе и улицы Родионовской.
15-летнего мальчика увезли в больницу.
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