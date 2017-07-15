Машина скорой сбила подростка на северо-западе Москвы

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Машина скорой сбила подростка на северо-западе Москвы

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Машина скорой помощи сбила несовершеннолетнего, который пытался перебежать дорогу. Авария произошла на перекрёстке Новокуркинского шоссе и улицы Родионовской.

15-летнего мальчика увезли в больницу.

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