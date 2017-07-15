Обыски в редакции украинских "Вестей" длятся более 12 часов

На месте работают сотрудники спецслужб, нацполиции и военной прокуратуры. Обыски курирует главный военный прокурор страны.

Обыски в офисе украинского холдинга "Вести масс-медиа" проходят уже более 12 часов. Об этом сообщила главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко на своей странице в "Фейсбуке".

— Итак, уже почти 12 часов идёт обыск. Людей не выпускают, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, оперативные мероприятия на территории редакции проводят сотрудники спецслужб, нацполиции и военной прокуратуры. Курирует обыски лично главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Причины обысков пока не называются.