Обыски в редакции украинских "Вестей" длятся более 12 часов

Обыски в офисе украинского холдинга "Вести масс-медиа" проходят уже более 12 часов. Об этом сообщила главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко на своей странице в "Фейсбуке".
— Итак, уже почти 12 часов идёт обыск. Людей не выпускают, — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Лайф, оперативные мероприятия на территории редакции проводят сотрудники спецслужб, нацполиции и военной прокуратуры. Курирует обыски лично главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Причины обысков пока не называются.
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