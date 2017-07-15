Республиканцы хотят объединить законопроекты о санкциях против России и КНДР

В настоящее время вариант объединения документов рассматривается, но окончательное решение будет принято позже.

Республиканцы в палате представителей Конгресса США рассматривают возможность объединения законопроектов о санкциях против России и КНДР. Документ об ужесточении ограничительных мер в отношении Пхеньяна ранее одобрила нижняя палата, сообщает CNN.

По данным телеканала, лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что, объединив законопроект о санкциях против КНДР и проект об усилении антироссийских санкций, шансы на прохождение данных инициатив в конгрессе могут значительно повыситься.

Помощник Маккарти подтвердил, что вариант объединения документов рассматривается, однако окончательное решение ещё не принято.

По мнению другого республиканца — Эда Ройса, данная идея "не лишена интереса". Он отметил, что работает над собственным вариантом законопроекта об антироссийских санкциях.