Трамп посетил Открытый чемпионат США по гольфу среди женщин

Гольф-клуб президента США удостоился чести провести у себя чемпионат в 2012 году.

Президент США Дональд Трамп появился на Открытом чемпионате США по гольфу среди женщин. По данным The Hill, турнир проводится в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, Нью-Джерси.

President Trump is here #2017uswomensopen #golf_starglam #womensgolf #trumpnationalgolfclub Публикация от majesticnam (@majesticnam) Июл 14 2017 в 2:48 PDT

В свой клуб Трамп направился сразу после возращения из Парижа, где он встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Хозяин Белого дома, находившийся за стеклом смотрового помещения, приветствовал посетителей, помахав им рукой и показав сжатый кулак в знак пожелания успехов участницам. Также чемпионат посетил его сын Эрик.

President Trump at the us open #trumpnationalgolfclub #womensgolf #2017uswomensopen #lpga #golf_starglam #womensgolf #donaldtrump Публикация от majesticnam (@majesticnam) Июл 14 2017 в 2:54 PDT

Известно, что Американская ассоциация гольфа удостоила клуб Трампа чести стать хозяином турнира в 2012 году.