Трамп посетил Открытый чемпионат США по гольфу среди женщин

Читайте также

Трамп посетил Открытый чемпионат США по гольфу среди женщин

6

Фото: ©REUTERS/Kevin Lamarque

Гольф-клуб президента США удостоился чести провести у себя чемпионат в 2012 году.

Президент США Дональд Трамп появился на Открытом чемпионате США по гольфу среди женщин. По данным The Hill, турнир проводится в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, Нью-Джерси.

President Trump is here #2017uswomensopen #golf_starglam #womensgolf #trumpnationalgolfclub

Публикация от majesticnam (@majesticnam)

В свой клуб Трамп направился сразу после возращения из Парижа, где он встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Хозяин Белого дома, находившийся за стеклом смотрового помещения, приветствовал посетителей, помахав им рукой и показав сжатый кулак в знак пожелания успехов участницам. Также чемпионат посетил его сын Эрик.

Известно, что Американская ассоциация гольфа удостоила клуб Трампа чести стать хозяином турнира в 2012 году.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!