Зампостреда РФ: В обсуждении Сирии в СБ ООН наметился позитив

Совет безопасности вечером 14 июля провёл консультации по политическому урегулированию в САР.

Обсуждение урегулирования в Сирии проходит в Совете Безопасности ООН в конструктивной атмосфере. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.

— Все признали, что вокруг сирийской проблемы формируется и активизируется позитивная атмосфера, рабочая инфраструктура. В этой связи высоко отмечалась роль процесса в Астане, роль достигнутых договорённостей РФ, США и Иордании в Аммане плюс женевские переговоры. Всё это уже имеет позитивное влияние на региональные реалии в Сирии с точки зрения прежде всего прекращения боевых действий, — сказал дипломат.

По его словам, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступивший по видеосвязи из Женевы, "подавал ситуацию в совершено правильном ракурсе", отметив, что приоритет в САР — это борьба с терроризмом.

— Когда успехи на этом фронте будут достигнуты, разумеется, откроется перспектива для продвижения в решении других вопросов, — заявил Сафронков.