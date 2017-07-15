Совбез ООН продлил миссию в Ираке на один год

СБ выразил намерение "пересмотреть мандат МООНСИ через 12 месяцев или раньше, если об этом попросит правительство страны".

Совет Безопасности ООН продлил срок полномочий Миссии по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) на один год — до 31 июля 2018 года. Об этом говорится в резолюции, которую СБ принял на заседании 14 июля.

Большое внимание в документе уделено деятельности террористической группировки ИГИЛ* на иракской территории. В Совбезе подчеркнули, что решение проблемы нестабильности требует от руководства Ирака принятия решений, которые объединят страну.

— Единственный способ противостоять этой угрозе — совместная работа всех иракцев над решением проблем в области безопасности и политической сфере, — говорится в резолюции.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.