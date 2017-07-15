Совбез ООН продлил миссию в Ираке на один год

Совет Безопасности ООН продлил срок полномочий Миссии по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) на один год — до 31 июля 2018 года. Об этом говорится в резолюции, которую СБ принял на заседании 14 июля.
Большое внимание в документе уделено деятельности террористической группировки ИГИЛ* на иракской территории. В Совбезе подчеркнули, что решение проблемы нестабильности требует от руководства Ирака принятия решений, которые объединят страну.
— Единственный способ противостоять этой угрозе — совместная работа всех иракцев над решением проблем в области безопасности и политической сфере, — говорится в резолюции.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.
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