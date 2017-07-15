Госдеп выпустил заявление по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции

В организации бунта Анкара обвиняет организацию ФЕТО и её главу Фетхуллаха Гюлена, который в настоящее время находится в США.

Государственный департамент США опубликовал заявление по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции, которая произошла 15 июля 2016 года.

— Мы подтверждаем твёрдую поддержку Соединёнными Штатами демократии и демократических институтов Турции. Мы выражаем соболезнования друзьям и близким раненых или погибших во время попытки государственного переворота, — говорится в заявлении официального представителя ведомства США Хизер Нойерт.

В Госдепе добавили, что США высоко оценивают храбрость тех, кто вышел на улицы, "чтобы сохранить права и свободы своего демократического общества".

Напомним, попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Погибло более 240 человек, более двух тысяч человек были ранены. В организации бунта власти страны обвиняют оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организацию ФЕТО. Сам Гюлен в настоящее время находится в США.