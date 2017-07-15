Валерий Гергиев выступил у подножия Эйфелевой башни в День взятия Бастилии

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Валерий Гергиев выступил у подножия Эйфелевой башни в День взятия Бастилии

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Дирижёр Валерий Гергиев. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

В рамках музыкального вечера прозвучали сочинения Гектора Берлиоза, Джузеппе Верди, Сергея Прокофьева, Вольфганга Амадея Моцарта, Николая Римского-Корсакова, Дмитрия Шостаковича и других.

Национальный оркестр Франции выступил в центре Парижа под руководством народного артиста России Валерия Гергиева. Концерт по случаю Дня взятии Бастилии прошёл на Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни.

Послушать классические произведения мировых композиторов, по информации французских СМИ, пришло более сотни тысяч человек.

Отметим, что парижский концерт дирижёра является частью программы его гастрольного тура в Западной Европе. Ранее Гергиев выступил на музыкальном фестивале в центральной Германии. Ещё одно выступление народного артиста пройдёт 16 июля на площади Одеонсплац в Мюнхене.

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