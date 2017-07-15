Американский чемпион ОИ-2016 провалил тест на допинг из-за поцелуев

Спортсмена оправдали, так как запрещённые вещества попали в его организм не по его вине.

Американская арбитражная ассоциация оправдала американского бегуна, чемпиона Олимпийских Игр — 2016 Гила Робертса, который ранее провалил тест на допинг. По данным Sports Illustrated, атлет объяснил наличие в крови запрещённого препарата страстными поцелуями со своей возлюбленной.

Робертс был временно отстранён Американским антидопинговым агентством (USADA) в мае после того, как его мартовский тест на запрещенный диуретик пробенецид оказался положительным.

Робертс сказал, что он получил дозу пробенецида из-за "частых и страстных" поцелуев со своей девушкой за несколько дней до сдачи анализов. Возлюбленная спортсмена заболела во время поездки в Индию и по возвращении в США продолжала принимать лекарства.

— Он понятия не имел, что поцелуй с подругой может привести к его употреблению запрещенного вещества. Он не помнит, чтобы во время поцелуя он чувствовал вкус лекарств, ​​— отметили в арбитражной ассоциации.

На Играх-2016 Робертс в составе сборной США выиграл золото в эстафете 4x400. Также он является чемпионом мира в помещении (2012) в этой же дисциплине.