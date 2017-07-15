Сотрудников украинских "Вестей" начали отпускать после 15-часовых обысков

О причинах проведения оперативных мероприятий в редакции холдинга по-прежнему не сообщается.

Правоохранители начали отпускать сотрудников украинского холдинга "Вести масс-медиа", в котором более 15 часов проходили обыски. По словам местного журналиста Богдана Приходько, перед освобождением силовики проверили мобильные телефоны у всех работников компании.

— Первые освобождённые сотрудники "Вестей" выходят из здания, проведя под стволами более 15 часов. Перед тем, как отпустить, правоохранители поудаляли с телефонов журналистов, с их страниц в соцсетях все фото и видео, на которых были зафиксированы силовики. Вот такая у нас свобода слова и защита прав человека, — написал Приходько на своей странице в "Фейсбуке".

14 июля Лайф сообщил об оперативных мероприятиях, проводимых спецслужбами, нацполицией и военной прокуратурой в офисе компании "Вести масс-медиа". Курировал обыски лично главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.