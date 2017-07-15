Путин пообещал не допустить роста цен на бензин

Также президент объяснил, почему на фоне снижения цен на нефть цены на топливо в России растут.

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти страны не позволят производителям и продавцам необоснованно поднимать цены на бензин. Об этом он заявил на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

— Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы, — отметил президент.

В то же время, по его словам, искусственно занижать их тоже нецелесообразно, так как это в конечном итоге может нанести вред экономике страны.

Также Владимир Путин объяснил, почему на фоне снижения цен на нефть в мире цены на бензин в России растут.

— Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый железный занавес, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что низкие цены на бензин могут вызвать вывоз топлива за границу, поэтому внутри страны необходимо держать определённый уровень цен, "если мы не хотим, чтобы у нас всё утащили".