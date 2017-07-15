Telegraph: Министр по Brexit носит документы в чемодане с защитой от шпионов

Встроенная в чемодан клетка Фарадея глушит любые беспроводные, сотовые, GPS и Wi-Fi сигналы.

Британский министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис носит свои бумаги и электронные устройства в чемодане с встроенной клеткой Фарадея, которая не позволит шпионам "выведать секреты Брексита", пишет The Telegraph.

Кроме того, политик из опасений кражи секретной информации также отказался от умных Apple Watch в пользу обычных наручных часов.

Клетка Фарадея эффективно блокирует любые беспроводные, сотовые и GPS-сигналы. Устройство получило свое название в честь английского исследователя Майкла Фарадея, который изобрел его в 1846 году.

Информация о способах Дэвиса защитить информацию по Брекситу появилась на фоне его предстоящей поездки в Брюссель на переговоры по выходу страны из состава ЕС.