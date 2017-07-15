Мадуро в разгар протестов увеличил зарплату венесуэльским силовикам на 85%

Массовые демонстрации в стране начались в апреле после решения Верховного суда серьёзно ограничить власть Национальной ассамблеи.

Президент Венесуэла Николас Мадуро подписал указы, согласно которым зарплата сотрудников национальной боливарианской гвардии и корпуса уголовных и криминалистических расследований страны увеличивается на 85%. Об этом сообщает государственное телевидение Венесуэлы.

Отмечается, что на эти цели из бюджета страны выделят дополнительные средства в сумме 261 млрд боливаров (почти $100 млн). Ещё 4,4 млрд боливаров ($1,6 млн) будут направлены на завершение строительства управлений криминалистической полиции штатов Ансоатеги, Тачира и Лара.

Напомним, массовые протесты в Венесуэле начались в начале апреля текущего года после решения Верховного суда ограничить власть Национальной ассамблеи. Сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием уволить членов суда и провести досрочные выборы. По официальным данным, в ходе демонстраций погибло уже более 90 человек.