Рауль Кастро обвинил США в возврате к риторике холодной войны

В июне Дональд Трамп отменил сделку администрации Барака Обамы с Кубой по нормализации американо-кубинских отношений.

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро ответил на решение Дональда Трампа ужесточить политику в отношении страны. По его словам, Вашингтон создаёт новые препятствия и возвращается к риторике холодной войны.

— Правительство США решило ужесточить блокаду путём создания новых препятствий для американских предпринимателей и введения новых ограничений на поездки своих граждан на остров, оправдывая эти меры враждебной риторикой, свойственной холодной войне, — отметил кубинский лидер,

При этом он отметил, что Гавана, несмотря на это, готова продолжать сотрудничество с Вашингтоном, однако она не пойдёт на уступки, которые нанесут вред суверенитету Кубы.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп отменил сделку администрации Барака Обамы с Кубой по нормализации американо-кубинских отношений. Ужесточение политики предполагает новые правила поездок на остров для граждан США, а также ограничения для американских компаний.