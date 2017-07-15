Остров выставили на продажу в Шотландии

В настоящий момент островом владеет потомок леди Эдит Конглтон, которая, по некоторым данным, купила его за 11 тысяч фунтов стерлингов ($14,2 тысячи) после Второй мировой войны.

Остров Алва, входящий в состав архипелага Внутренних Гебридских островов в Шотландии, выставили на продажу. Стоимость острова площадью 1,8 тысячи гектаров составляет 4,25 млн фунтов стерлингов ($5,5 млн), пишет The Telegraph. По данным газеты, остров выставлен на продажу впервые за 70 лет. На нём сейчас располагается особняк 1950-х годов, церковь, ресторан и восемь домов.