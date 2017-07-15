WP: МНБ США может получить полномочия, позволяющие быстрее выдворять нелегалов

Как подчеркнула пресс-секретарь ведомства, никакого решения по расширению полномочий принято пока не было.

Администрация президента США Дональда Трампа раздумывает над расширением полномочий Министерства национальной безопасности США (МНБ), которое бы позволяло им ускорять депортацию лиц, находящихся на территории США без необходимых документов. Об этом сообщает Washington Post.

В соответствии с настоящими правилами МНБ может высылать мигрантов, которые находились в США менее двух недель и были задержаны в пределах ста миль от границы.

Согласно информации издания, в случае положительного решения администрации ведомство сможет обходить миграционные суды касательно судьбы лиц, которые были задержаны в любой местности страны и которые не имеют подтверждения тому, что находились в США более 90 дней.

Как отмечается, такое решение не нужно представлять на одобрение конгресса.