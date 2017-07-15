WSJ: Адвокат Весельницкая рассказала о цели встречи с сыном Трампа

Юрист отметила, что никак не связана с властями РФ и они не участвовали в организации этой встречи.

Российский адвокат Наталья Весельницкая рассказала изданию Wall Street Journal, что во время встречи с Дональдом Трампом — младшим она хотела передать ему информацию о финансисте, главе фонда Hermitage Capital Уильяме Браудере.

По данным издания, Весельницкая проводила своё расследование в отношении Браудера и выяснила, что связанная с финансистом фирма уклонялась от выплаты налогов в России и передавала средства на нужды Демпартии США.

— Она сказала, что хотела проинформировать кампанию Трампа о подозрениях в том, что американская фирма Ziff Brothers Investments, с которой работал Браудер, уклонялась от налогов в России и затем передавала их в качестве пожертвований демократам, — говорится в материале.

Адвокат рассказала газете, что во время встречи "как на словах, так и в приготовленных письменных материалах" она пыталась рассказать Дональду Трампу — младшему о результатах своего расследования. Однако он, по её словам, не заинтересовался этими сведениями.

Отметим, что Уильям Браудер в июле 2013 года был признан в РФ виновным в совершении налоговых преступлений и заочно осуждён к девяти годам колонии общего режима.

Напомним, изначально о переговорах Трампа-младшего и Весельницкой рассказала газета New York Times. Позже сын президента США пояснил, что рассчитывал получить от адвоката компромат на главную соперницу его отца по предвыборной гонке — Хиллари Клинтон. Однако, по его словам, речь на встрече шла о законе Магнитского.