Николас Мадуро заявил о своей схожести с Саддамом Хусейном

В этот момент венесуэльский лидер был одет в пятнистую военную форму и красный десантный берет.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения заявил о своей схожести с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном.

— Я похож на Саддама Хусейна. Живого Саддама Хусейна, — сказал венесуэльский лидер.

Саддам Хуйсейн находился на посту президента Ирака с 1979 года. В 2003 году после вторжения в страну войск коалиции во главе с США и Великобританией был свергнут. Верховный суд Ирака предъявил ему обвинение в гибели 148 жителей деревни Ад-Дуджейль в 1982 году и приговорил к смертной казни. Приговор был приведён в исполнение в конце декабря 2006 года.