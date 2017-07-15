Власти закрывают крупнейший в Германии центр приёма беженцев

Крупнейший в Германии центр приема беженцев, расположенный на территории ныне не действующего аэропорта Берлин-Темпельхоф, будет закрыт в сентябре. Об этом сообщает DPA. В настоящий момент там проживает около 300 человек.
Unglaublich:— Felix Herzog (@flecks) 25 февраля 2016 г.
12 Betten eng gedrängt auf ca 12 qm in NUK #Tempelhof #FlughafenTempelhof#THFRefugees pic.twitter.com/6q4wySdA18
Бывший берлинский аэропорт Темпельхоф, выведенный из эксплуатации в 2008 году, стал крупнейшим в ФРГ центром приёма беженцев в 2015-м. Сейчас в здании аэровокзала и ангарах расположены комнаты для мигрантов.
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