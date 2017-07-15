Власти закрывают крупнейший в Германии центр приёма беженцев

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Власти закрывают крупнейший в Германии центр приёма беженцев

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Коридор в центре приёма беженцев Темпельхоф. Фото: © Twitter/Aurore Kaddachi

Отмечается, что находящиеся там переселенцы должны быть расселены до сентября этого года.

Крупнейший в Германии центр приема беженцев, расположенный на территории ныне не действующего аэропорта Берлин-Темпельхоф, будет закрыт в сентябре. Об этом сообщает DPA. В настоящий момент там проживает около 300 человек.

Бывший берлинский аэропорт Темпельхоф, выведенный из эксплуатации в 2008 году, стал крупнейшим в ФРГ центром приёма беженцев в 2015-м. Сейчас в здании аэровокзала и ангарах расположены комнаты для мигрантов.

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