Минюст США просит ВС заблокировать решение гавайского судьи по указу Трампа

Накануне суд Гавайев вынес решение о включении бабушек и дедушек в список близких родственников мигрантов, на законных основаниях находящихся в США.

Министерство юстиции США обратилось в Верховный суд с просьбой заблокировать решение гавайского судьи, в соответствии с которым бабушки и дедушки мигрантов, имеющих бизнес в США или американскую визу, также могут посещать страну. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, изначально миграционный указ президента США Дональда Трампа вводил запрет на въезд в США граждан из шести стран, однако после блокировки документа в суде в него внесли изменения: в страну могут приезжать близкие родственники лиц, ставших гражданами США или тех людей, которые уже включены в программу переселения беженцев.

В обращении Минюста к суду говорится, что решение гавайского судьи "охватывает не только близких родсвтенников, а практических всех членов семьи".