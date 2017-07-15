Авиакомпания United доставила рэперу Скулбою Кью чужую собаку

Музыканту пообещали вернуть его питомца, но он уже подумывает над обращением в суд.

Рэпер Куинси Мэтью Ханли, известный как Скулбой Кью, пожаловался на United Airlines, представители которой отправили его собаку не тем рейсом.

Как сообщает TMZ, музыкант купил щенка французского бульдога, которого ему должны были доставить в пятницу из Денвера. Когда он встретил рейс, оказалось, что собаку ему привезли не ту.

Скулбой Кью связался с компанией из-за инцидента, ему пообещали доставить его щенка в Лос-Анджелес до полуночи. Тем не менее рэпер не исключает возможности подать на авиакомпанию в суд. Сам он довольно резко высказался о ситуации в "Твиттере".

— Эй вы, идиоты из United, как моя собака оказалась на неправильном рейсе? Мне нужны ответы, — написал он.

You guys r idiots @united HOW U PUT MY DOG ON THE WRONG FLIGHT???? I need answers — ScHoolboy Q (@ScHoolboyQ) 14 июля 2017 г.

Напомним, что в последние месяцы авиакомпания оказалась в центре серии скандалов: первый случился после того, как одного из пассажиров сотрудники United Airlines силой вывели с борта по причине "переполненности" самолёта. После этого в СМИ практически каждую неделю стали появляться истории оскорблённых и обделённых пассажиров.