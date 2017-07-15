Кэрри Фишер посмертно наградили премией "Легенды Диснея"

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Кэрри Фишер посмертно наградили премией "Легенды Диснея"

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Актриса Кэрри Фишер. Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni

Актриса сыграла в киноэпопее "Звёздные войны" и сериалах "Теория большого взрыва" и "Секс в большом городе".

Церемония вручения премии "Легенды Диснея" прошла в рамках ежегодного конвента D23 в городе Анахайм (штат Калифорния), пишет Associated Press.

Награды, которая вручается людям за вклад в историю The Walt Disney Company, были удостоены Марк Хэмилл, сыгравший роль джедая Люка Скайуокера в "Звёздных войнах", "отец" Человека-паука Стэн Ли, телеведущая Опра Уинфри и другие.

Актрисе "Звёздных войн", "Теории большого взрыва", "Ангелов Чарли" и "Секса в большом городе" Кэрри Фишер присвоили премию посмертно. Как отмечается, дочь Фишер 24-летняя Билли Лурд, поднявшись на сцену, прочла письмо, написанное матерью специально для неё. В нём актриса признаётся, что всегда тайно хотела стать диснеевской принцессой.

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