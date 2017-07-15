За напавшим на туристов в Египте мужчиной ранее не числилось преступлений

Как сообщалось ранее, преступника удалось обезвредить гражданину Армении, который также оказался в числе пострадавших.

За мужчиной, которого подозревают в совершении нападения на туристов в Хургаде, ранее не числилось никаких преступлений. Такую информацию привели в МВД Египта.

Как сообщается, 27-летний Абдеррахман Шаабан Абдеррахман Бадави из провинции Афар аш-Шейх, в документах указан как студент.

— В его личном досье нет ни уголовных, ни политических дел, — приводит "Аль-Яум ас-Сабиа" слова представителя МВД.

Как ранее сообщал Лайф, мужчина проник на пляжи двух отелей и напал на отдыхающих с ножом. В результате нападения преступника погибло два человека. Россиянку, оказавшуюся в числе пострадавших, прооперировали, её здоровью ничто не угрожает.