Японские истребители в апреле-июле 226 раз поднимались из-за самолётов КНР и РФ

Отмечается, что среди китайских самолётов в большинстве случаев наблюдались истребители, а среди российских — разведывательные.

В Объединённом штабе сил самообороны Японии подсчитали, что за второй квартал этого года японские истребители 226 раз поднимались на перехват иностранных самолётов, в 55% случаев это были воздушные суда РФ, в 44% — Китая.

Уточняется, что 125 вылетов приходится на военные самолёты России, а 101 — на самолёты КНР. Также три раза японские истребители поднимались на перехват из-за судов других стран.

Японские военные отмечают значительное сокращение воздушной активности Китая — на 98 случаев, и рост активности России — на 47 случаев.