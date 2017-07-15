Глава Пентагона назвал суверенным правом Турции решение закупить у РФ С-400

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Глава Пентагона назвал суверенным правом Турции решение закупить у РФ С-400

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис. Фото: © REUTERS/Aaron P. Bernstein

Как сообщал Bloomberg ранее, такой шаг может свидетельствовать о том, что Анкара "отворачивается от НАТО".

Министр обороны США Джеймс Мэттис прокомментировал информацию относительно решения Турции закупить у России комплексы С-400.

На вопрос журналиста о том, не внесет ли такой шаг напряжение в отношения США и Турции как союзника НАТО, глава Пентагона, что такое решение является суверенным правом Турции.

При этом Мэттис отметил, что российские С-400 не совместимы с техникой НАТО.

— Вопрос заключается вот в чём — как этим системы будут совместимы? Они никогда не будут совместимы, — сказал Мэттис.

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