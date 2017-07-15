Раненного украинского депутата Дейдея на вертолёте доставили в Днепр

Нардеп был ранен накануне под Авдеевкой, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Раненного под Авдеевкой депутата Верховной рады Украины Евгения Дейдея доставили на вертолёте в город Днепр, об этом сообщила советник главы Днепропетровской области Татьяна Губа.

— Вечером военным вертолётом в Днепр эвакуированы двое раненых защитников (обстрел Марьинки) и раненый нардеп Евгений Дейдей (вблизи Авдеевки). Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное, — отметила советник.

Как сообщал Лайф, накануне депутат Верховной рады от "Народного фронта" Евгений Дейдей получил ранение в Донбассе под Авдеевкой. По предварительным данным, нардепу попал в ногу осколок от снаряда 82-го калибра.