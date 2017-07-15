Максакова в мехах и звезда "Игры престолов" вышли на дорожку Одесского фестиваля

Кинофестиваль проходит на Украине уже восьмой раз. В этом году он завершится 22 июля.

Церемония открытия Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) состоялась в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, пишет портал Думская.net.

Сообщается, что мировых кинозвёзд в этом году на фестивале практически нет. Исключение разве что составляет немецкая актриса, исполнившая роль наложницы Шаи в сериале "Игра престолов" Сибель Кекилли.

Портал отмечает, что не было на дорожке и традиционных вышиванок, а также стильных домашних халатов с пижамами, как в предыдущие годы. Зато появились платья кислотного цвета, необычные шляпы и меха. В меховой шали на дорожку вышла оперная певица Мария Максакова.

ОМКФ проходит на Украине уже восьмой раз. В 2017 году организаторы кинофестиваля для участия в конкурсе получили более 250 фильмов из нескольких стран мира. Завершится фестиваль 22 июля.