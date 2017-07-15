Битва коммунальщиков Иловайска с последствиями боёв. LifeDoc

В знак признательности вклада работников коммунальных служб в восстановление города в Иловайске установили скульптуру дворника.

В августе 2014 года Иловайск был одним из центров боевых действий в Донбассе. Город подвергался регулярным артиллерийским обстрелам со стороны украинской армии. Но не меньший ущерб нанесли действия бойцов ВСУ и националистических батальонов, которые грабили дома мирных жителей. Как рассказала работница коммунальной службы Татьяна Стельмах, её дом также пострадал. А сам город буквально был завален мусором из-за бесчинств националистов. После того как фронт откатился далеко от города, в Иловайске началось восстановление. Коммунальные службы работают сверхурочно, чтобы ликвидировать последствия боёв. Жители признаются, что теперь город выглядит даже лучше, чем до войны.

Лайф решил выяснить, как сейчас живётся в городе, который в августе 2014 года был эпицентром боевых действий. Что сейчас из себя представляет город, смотрите в нашем LifeDoc.