Супруга Лю Сяобо может покинуть Китай после семи лет домашнего ареста

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Супруга Лю Сяобо может покинуть Китай после семи лет домашнего ареста

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Лю Ся, супруга правозащитника Лю Сяобо. Фото: © REUTERS/David Gray

Известный правозащитник умер 13 июля после продолжительной борьбы с раком печени.

Супруга китайского правозащитника Лю Сяобо может покинуть страну после почти семи лет домашнего ареста. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил официальный представитель города Шэньян Чжан Цинъян.

— Насколько я понимаю, Лю Ся свободна. Будучи гражданкой Китая, её права охраняются законом, — приводит его слова агентство Reuters.

При этом Чжан Цинъян не уточнил, где женщина находится в настоящее время.

Ранее местные СМИ сообщили, что Лю Ся попала под домашний арест в октябре 2010 года.

Лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался 13 июля в китайском городе Шеньян. Прощание с правозащитником состоялось 15 июля.

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