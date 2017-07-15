В РФ расширили список наркотических и психотропных веществ

Отмечается, что в Интернете, например, распространяют высушенные части растения мимоза хостилис, которое содержит диметилтриптамин.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень подлежащих контролю в России наркотических средств и психотропных веществ. В этот список, например, попала мимоза хостилис.

Как отмечается в документе, в ряде российских регионов заметили появление веществ с торговым наименованием U-47700. Также фиксируются факты отравления им и летальные исходы. Распространяют это вещество в Сети. Мимоза хостилис содержит диметилтриптамин.

Согласно документу, раздел "Наркотические вещества" также дополнили беноциклидин, метоксикетамин, фуранилфентанил. В раздел контролируемых в РФ психотропных веществ попали дезхлорэтизолам, диклазепам, клоназолам. В общей сложности 12 наименований.