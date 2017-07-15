В Чувашии полицейский насмерть сбил двоих пешеходов

Как отмечается, сотрудник МВД РФ Комсомольского района республики был трезв и ехал на личной машине.

Авария произошла в Яльчикском районе Чувашии. На дороге между деревнями Новое Тинчурино и Большая Таяба полицейский на большой скорости сбил 54-летнего и 28-летнего мужчин. Оба пешехода скончались от травм на месте.

— Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. По результатам проведённого медицинского освидетельствования состояние опьянения у подозреваемого не установлено, — пояснили Лайфу в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Чувашия.